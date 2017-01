Wypadek w KGHM. Trzech pracowników ucierpiało

Ok. godz. 11 urwała się winda w szybie przesyłowym Zakładu Hydrotechnicznego należącego do KGHM. Wewnątrz były trzy osoby. Mają złamania. Trwa akcja ratownicza.

Jak poinformowała nas przed chwilą Jolanta Piątek, rzecznik prasowy KGHM, do wypadku doszło wewnątrz tzw. wieży przesyłowej. Służy ona do pompowania wody do zbiornika osadowego Żelazny Most.

- Urwała się winda, w której przebywało trzech pracowników. Na szczęście wszyscy żyją. Niektórzy mają złamane kończyny. Natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową. Cały czas trwa próba wydobycia ich z windy, na miejscu są odpowiednie służby. Na razie nie wiemy, co było przyczyną wypadku - mówi rzeczniczka.

Zbiornik Żelazny Most to największe w Europie miejsce, w którym składowany jest szlam powstały w wyniku tzw. flotacji miedzi. Już w przeszłości dochodziło tam do wypadków. Kilkanaście lat temu do zbiornika wpadł śmigłowiec należący do Zakładu Hydrotechnicznego. Były ofiary.